Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували 7-річного Васю з Одеської області. Після трагічного падіння в кар’єр дитина дістала важких травм внутрішніх органів і перелом плеча.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці у Facebook.

– У серпні 2022 року Вася пішов з друзями на кар’єр. Однак прогулянка завершилася трагічно – хлопчик впав у прірву. Крім цього, на нього з висоти звалився величезний камінь, – пишуть медики.

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За їхніми словами, хлопчик дістав важкої політравми. У нього був розбитий таз, розірваний сечовід, пошкоджений кишківник, осколковий перелом лівої плечової кістки.

Батьки одразу звернулися в місцеву лікарню, де дитині провели перший етап лікування: хірурги зробили часткову резекцію кишечника, вивели стоми.

Найскладнішим наслідком падіння виявилася травма сечоводу, який розірвався на три частини, тому хлопчика направили на лікування до урологів Охматдиту.

– Васю госпіталізували у дуже важкому стані. Трубка, що з’єднує нирку з сечовим міхуром, була розірвана на три частини. Ми зробили реконструктивну операцію, знайшли всі частинки сечоводу і з’єднали їх,— розповідає дитячий уролог Охматдиту Максим Пономаренко.

За словами його колеги, Аліни Пузько, складна операція тривала п’ять годин. Через великий діастаз між частинками сечоводу, його довелося складати на спеціальному стенді. Через місяць після операції його зняли.

Медики також розповіли, що хлопчик був у септичному стані, з його нирки виділявся гній. Однак фахівці стабілізували хлопчика, потім провели багатоетапне лікування.

Однак не менш складним виявився післяопераційний період.

– У хлопчика були сильні електролітні порушення. Тому ми проводили регулярні обстеження, спостерігали за станом і постійно коригували його. Черговий огляд показав хороші результати. Тому Васі нарешті закрили стому, – розповіла дитячий хірург Охматдиту Маргарита Гаджиєва.

Сьогодні дитина почувається добре, посміхається і вже готується до виписки.

Джерело: Охматдит