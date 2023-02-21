Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли 7-летнего Васю из Одесской области. После трагического падения в карьер ребенок получил тяжелые травмы внутренних органов и перелом плеча.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— В августе 2022 года Вася пошел с друзьями на карьер. Однако прогулка завершилась трагически – мальчик упал в пропасть. Кроме этого, на него с высоты свалился огромный камень, — пишу медики.

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По их словам, мальчик получил обширную политравму. У него был разбит таз, разорван мочеточник, поврежден кишечник, оскольчатый перелом левой плечевой кости.

Родители сразу обратились в местную больницу, где ребенку провели первый этап лечения: хирурги сделали частичную резекцию кишечника, вывели стомы.

Самым сложным последствием падения оказалась травма мочеточника, который разорвался на три части, поэтому мальчик был направлен на лечение к урологам Охматдета.

— Вася поступил в очень тяжелом состоянии. Трубка, соединяющая почку с мочевым пузырем, была разорвана на три части. Мы сделали реконструктивную операцию, нашли все частицы мочеточника и соединили их,— рассказывает детский уролог Охматдета Максим Пономаренко.

По словам его коллеги, Алины Пузько, сложная операция длилась пять часов. Из-за большого диастаза между частицами мочеточника, его пришлось складывать на специальном стенде. Через месяц после операции его сняли.

Медики также рассказали, что при поступлении мальчик был в септическом состоянии, из его почки выделялся гной. Однако специалисты стабилизировали мальчика, затем провели многоэтапное лечение.

Однако не менее сложным оказался послеоперационный период.

— У мальчика были сильные электролитные нарушения. Поэтому мы проводили регулярные обследования, наблюдали за состоянием и постоянно корректировали его. Очередной осмотр показал хорошие результаты. Поэтому Васе наконец закрыли стому, — рассказала детский хирург Охматдета Маргарита Гаджиева.

Сегодня ребенок чувствует себя хорошо, улыбается и уже готовится к выписке.

Источник: Охматдет