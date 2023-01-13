У стінах Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит проходить комплексне лікування 13-річна Катя, яка під час ракетного удару по вокзалу Краматорська отримала важкі поранення і втратила маму.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники клініки.

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– Зараз в Охматдиті проходить лікування 13-річна Катя з Донеччини, яка в квітні потрапила під ракетний удар по вокзалу Краматорська. Дівчинка отримала серйозні поранення і дивом вціліла. Мама Каті загинула, – пишуть медики.

Однак, за їхніми словами, незважаючи на весь пережитий жах, дівчинка продовжує мріяти і жити. З нею займаються реабілітологи, психологи, вихователі та вчителі.

– Наша велика мрійниця Катя іскрить від будь-якої ідеї. Вона відвідує кожен без винятку концерт в Охматдиті і кілька разів зустрічалася з легендарним псом Патроном, – пишуть співробітники клініки.

Вони відзначають, що в лікарні Катя захопилася плетінням з бісеру і навіть почала вчити інших діток з відділення ортопедії і травматології, де проходить лікування.

За словами медиків Охматдиту, найбільша мрія Каті – стати моделлю. Їй навіть організували справжню фотосесію за допомогою фотографа Тетяни Бундзило. Деякі знімки були опубліковані в журналі.

Тепер у Каті поруч з останнім фото мами біля вокзалу в Краматорську в день її загибелі буде вирізка з журналу, де Катя з сестрою позують як справжні моделі, пишуть медики.

За їхніми словами, всупереч трагедії і горю цей альбом життя продовжує наповнюватися. І в Охматдиті всіляко сприяють тому, щоб наступні сторінки були сповнені щастя і приємних спогадів.

Джерело: Охматдит