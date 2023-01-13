В стенах Национальной детской специализированной больницы Охматдет проходит комплексное лечение 13-летняя Катя, которая во время ракетного удара по вокзалу Краматорска получила тяжелые ранения и потеряла маму.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники клиники.

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— Сейчас в Охматдете проходит лечение 13-летняя Катя из Донетчины, которая в апреле попала под ракетный удар по вокзалу Краматорска. Девочка получила серьезные ранения и чудом уцелела. Мама Кати погибла, — пишут медики.

Однако, по их словам, несмотря на весь пережитый ужас, девочка продолжает мечтать и жить. С ней занимаются реабилитологи, психологи, воспитатели и учителя.

— Наша великая мечтательница Катя искрит от любой идеи. Она посещает каждый без исключения концерт в Охматдете и несколько раз встречалась с легендарным псом Патроном, — пишут сотрудники клиники.

Они отмечают, что в больнице Катя увлеклась плетением из бисера и даже начала учить других деток из отделения ортопедии и травматологии, где проходит лечение.

По словам медиков Охматдета, самая большая мечта Кати — стать моделью. Ей даже организовали настоящую фотосессию с помощью фотографа Татьяны Бундзило. Некоторые снимки были опубликованы в журнале.

Теперь у Кати рядом с последним фото мамы возле вокзала в Краматорске в день ее гибели будет вырезка из журнала, где Катя с сестрой позируют как настоящие модели, пишут медики.

По их словам, вопреки трагедии и горю этот альбом жизни продолжает наполняться. И в Охматдете всячески способствуют тому, чтобы последующие страницы были полны счастья и приятных воспоминаний.

Источник: Охматдет