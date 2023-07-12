Медики скорой вовремя оказали помощь мужчине, которого укусила гадюка.

На линию 103 11 июля утром позвонила встревоженная женщина. Она сообщила, что возле Томашгорода в Сарненском районе ее мужа за палец левой руки укусила гадюка.

Уже через 10 минут пациенту оказывала помощь врачебная бригада Рокитновской подстанции. И врач Анна Свиридович, и фельдшер Тарас Бричка, и водитель Александр Трофимчук понимали, что от них в такой непростой ситуации зависит жизнь человека.

Успели вовремя, потому что 62-летний мужчина был в состоянии анафилактического шока.

Бригада экстренки немедленно начала реанимационные мероприятия. На момент госпитализации пациента в Рокитновскую больницу его состояние улучшилось.

Стоит отметить, что в этом сезоне змеи особенно активны. Особенно в западных регионах. Смертельно ядовитых змей у нас нет. А яд гадюки обыкновенной и ее разновидностей может вызвать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Лечение симптоматическое.

Если вы встретили гадюку на дороге или в лесу — нужно избегать резких движений. Змеи никогда не нападут первыми, они только защищаются.

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Источник: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги