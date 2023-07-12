Медики швидкої вчасно надали допомогу чоловіку, якого вкусила гадюка.

На лінію 103 11 липня вранці зателефонувала стривожена жінка. Вона повідомила, що біля Томашгорода в Сарненському районі її чоловіка за палець лівої руки вкусила гадюка.

Уже через 10 хвилин пацієнту надавала допомогу лікарська бригада Рокитнівської підстанції. І лікарка Анна Свиридович, і фельдшер Тарас Бричка, і водій Олександр Трофимчук розуміли, що від них у такій непростій ситуації залежить життя людини.

Встигли вчасно, бо 62-річний чоловік був у стані анафілактичного шоку.

Бригада екстренки негайно розпочала реанімаційні заходи. На момент госпіталізації пацієнта до Рокитнівської лікарні його стан покращився.

Варто зазначити, що цього сезону змії особливо активні. Надто ж у західних регіонах. Смертельно отруйних змій у нас немає. А отрута гадюки звичайної і її різновидів може викликати алергійну реакцію, аж до анафілактичного шоку. Лікування симптоматичне.

Якщо ви зустріли гадюку на дорозі чи в лісі – потрібно уникати різких рухів. Змії ніколи не нападуть першими, вони лише захищаються.

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Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги