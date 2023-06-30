29 червня о 22:30 до до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру привезли 14-річну дівчинку, яку в с. Верхня Яблунька Самбірського району вкусила змія. Дитина збирала ягоди й, очевидно, рукою зачепила плазуна.

У стані середнього ступеня важкості дівчинку поклали в реанімацію.

За словами лікарів, набряк руки може збільшуватися у перші два-чотири дні, а згодом під дією ліків піде на спад.

За даними рятувальників, цього року з укусами змій до лікарень потрапило вже 10 жителів Львівщини, серед них – шестеро дітей.

Головне управління ДСНС України у Львівській області просить місцевих і туристів бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі, біля води чи навіть у парку.

Якщо випадково побачили поряд плазуна – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів погані зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Факти ICTV звернулися до експерта – молодшого наукового співробітника Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, герпетолога Олексія Марущака з проханням розказати, які саме змії можуть кусати людей зараз на Львівщині. І чи є в цьому регіоні смертельно отруйні гадюки.

– В описаному випадку, дівчинку, ймовірно, покусала гадюка звичайна (див. фото). Вона впорскує отруту при укусі. Проте, на щастя, попри всі неприємні наслідки, це не смертельно для дорослої людини, – говорить Марущак.

Дівчинка обов’язково видужає і набряки зійдуть.

За свідченнями герпетолога, у цьому регіоні за необережного поводження може вкусити ще й полоз лісовий. Окрім стресу, жодної шкоди людина не зазнає. Звісно, треба обов’язково, як і за будь-якої побутової травми, адекватно обробити рану.

Джерело: Головне Управління ДСНС у Львівській області

Фото: Олексій Марущак