29 июня в 22:30 в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр привезли 14-летнюю девочку, которую в с. Верхняя Яблонька Самборского района укусила змея. Ребенок собирал ягоды и, очевидно, рукой задел змею.

В состоянии средней степени тяжести девочку положили в реанимацию.

По словам врачей, отек руки может увеличиваться в первые два-четыре дня, а затем под действием лекарств пойдет на спад.

По данным спасателей, в этом году с укусами змей в больницы попало уже 10 жителей Львовщины, среди них — шестеро детей.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области просит жителей и туристов быть осторожными и внимательными, находясь в лесу, у воды или даже в парке.

Если случайно увидели рядом пресмыкающегося — не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.

У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Факты ICTV обратились к эксперту — младшему научному сотруднику Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, герпетологу Алексею Марущаку с просьбой рассказать, какие именно змеи могут кусать людей сейчас на Львовщине. И есть ли в этом регионе смертельно ядовитые гадюки.

— В описанном случае, девочку, скорее всего, покусала гадюка обыкновенная (см. фото). Она впрыскивает яд при укусе. Однако, к счастью, несмотря на все неприятные последствия, это не смертельно для взрослого человека, говорит Марущак.

Девочка обязательно поправится и отеки сойдут.

По словам герпетолога, в этом регионе при неосторожном обращении может укусить еще и полоз лесной. Кроме стресса никакого вреда человек не испытает. Конечно, надо обязательно, как и при любой бытовой травме, адекватно обработать рану.

Источник: Головне Управління ДСНС у Львівській області

Фото: Олексій Марущак