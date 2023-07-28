Бывший американский астронавт, а ныне посол фандрейзинговой платформы United24 Скотт Келли сказал, что собирал средства именно на машины скорой помощи, потому что сам когда-то был молодым экстренным медицинским техником.

Келли встретился с украинскими медиками онлайн и выразил восхищение их героизмом и самопожертвованием.

— Вы стали для меня источником вдохновения, поэтому я хотел сделать все возможное, чтобы помочь, — сказал Скотт Келли.

Келли также попросил медиков поделиться собственными историями, чтобы лучше понять их работу и узнать о насущных потребностях.

Прежде всего посла United24 поблагодарили за реанимобили, на которые он помог собрать средства и которые уже спасают жизни.

Астронавту рассказали, что россияне постоянно обстреливают бригады экстренной помощи и их транспорт. И медики постоянно рискуют жизнью, чтобы спасти раненых бойцов.

— На одном из последних вызовов перевозили бойца в крайне тяжелом состоянии. Благодаря вашей машине мы его быстро довезли, — рассказала Светлана Солодовиченко, врач ГСЧС, 8-го отделения Центра экстренной медицинской помощи в городе Харькове.

О работе подстанции, которая обслуживает около 40 населенных пунктов на приграничной с Россией территории, рассказала фельдшер МЧС Наталья Дробот.

— Мы очень благодарим за машину, в которой есть все, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь даже под обстрелами, — сказала Наталья.

На встрече присутствовал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он поблагодарил врачей за работу, а United24 за эффективное взаимодействие. Персонально Скотта Келли — за поддержку.

Сделать пожертвование на новые авто скорой помощи можно по ссылке:

http://u24.gov.ua/donate/humanitarian

Источник: United24