Колишній американський астронавт, а нині амбасадор фандрейзингової платформи United24 Скотт Келлі сказав, що збирав кошти саме на машини швидкої допомоги, бо сам колись був молодим екстреним медичним техніком.

Келлі зустрівся з українськими медиками онлайн і висловив захоплення їхнім героїзмом і самопожертвою.

– Ви стали для мене джерелом натхнення, тож я хотів зробити все можливе, щоб допомогти, — сказав Скотт Келлі.

Келлі також попросив медиків поділитися власними історіями, аби краще зрозуміти їхню роботу та дізнатись про нагальні потреби.

Перш за все амбасадору United24 подякували за реанімобілі, на які він допоміг зібрати кошти та які вже рятують життя.

Астронавту розповіли, що росіяни постійно обстрілюють бригади екстреної допомоги та їхній транспорт. І медики ризикують життям, щоб врятувати поранених бійців.

– На одному з останніх викликів перевозили бійця у вкрай важкому стані. Завдяки вашій машині ми його швидко довезли, — розповіла Світлана Солодовиченко, лікарка ДСНС, 8-го відділення Центру екстреної медичної допомоги у місті Харкові.

Про роботу підстанції, яка обслуговує близько 40 населених пунктів на прикордонній з Росією, території, розказала фельдшерка МНС Наталя Дробот.

– Ми дуже дякуємо за машину, в якій є все, щоб надавати якісну медичну допомогу навіть під обстрілами, — сказала Наталя.

На зустрічі був присутній міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він подякував лікарям за роботу, а United24 за ефективну ваємодію. Персонально Скотту Келлі — за підтримку.

Зробити пожертву на нові авто швидкої допомоги можна за посиланням:

http://u24.gov.ua/donate/humanitarian

Джерело: United24