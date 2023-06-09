Врачи Одесской областной детской клинической больницы, несмотря на все отягчающие обстоятельства, провели операцию на сердце новорожденного ребенка весом 660 г.

Младенец родился на 25-й неделе беременности, сразу находился на искусственной вентиляции легких и нуждался в серьезной терапии.

Из-за недоношенности и сверхнизкого веса у ребенка не закрылся артериальный проток, который внутриутробно обеспечивает кровообращение плода. Но после рождения функционирование этого протока значительно ухудшает состояние ребенка и может привести к смерти младенца.

Выбор лечения крошечной пациентки осложняло и наличие тяжелой сопутствующей патологии в виде кровоизлияний в головной мозг, а также развитие постгеморрагической гидроцефалии.

Возможно, такое состояние кто-то бы назвал безнадежным, но не врачи Одесской областной детской клинической больницы. Прямо в реанимационном зале отделения интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей была проведена первая операция. Функционирующий артериальный проток перевязан.

Конечно, ребенка еще ждет много испытаний на пути к выздоровлению, но то, что рядом будут высокопрофессиональные специалисты — вселяет надежду, что все сложится хорошо.

Источник и фото: Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації