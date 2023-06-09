Лікарі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, незважаючи на всі обтяжуючі обставини, провели операцію на серці новонародженої дитини вагою 660г.

Немовля народилося на 25-му тижні вагітності, одразу перебувало на штучній вентиляції легень і потребувало серйозної терапії.

Через недоношеність і наднизьку вагу у дитинки не закрилась артеріальна протока, яка внутрішньоутробно забезпечує кровообіг плода. Але після народження функціонування цієї протоки значно погіршує стан дитини та може призвести до смерті немовляти.

Вибір лікування крихітної пацієнтки ускладнювала і наявність тяжкої супутньої патології у вигляді крововиливів у головний мозок, а також розвиток постгеморагічної гідроцефалії.

Можливо, такий стан хтось би назвав безнадійним, але не лікарі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Прямо в реанімаційній залі відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей була проведена перша операція. Функціонуюча артеріальна протока перев’язана.

Звісно, на дитинку ще чекає багато випробувань на шляху до одужання, але те, що поряд будуть високопрофесійні фахівці – вселяє надію, що все складеться добре.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації