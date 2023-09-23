Маленький украинец Ромчик Олексив только что вернулся во Львов с почти годового лечения в Германии. Именно здесь, во Львове, за жизнь тогда еще 7-летнего мальчика, который стал жертвой ужасного ракетного удара по Виннице и получил 45% ожогов всего тела, отчаянно боролись врачи.

И именно сюда мальчик с отцом приехали сейчас на реабилитацию. Есть потребность в шлифовке рубцов, которые сформировались на участках пораженной страшными ожогами кожи.

За руку с папой и в специальной маске, которую нельзя снимать, 8-летний Ромчик направляется к своим спасителям. Мальчика здесь хорошо помнят, а вот он видит врачей впервые.

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Потому что в прошлом году, в первые критически важные для его жизни недели, мальчика ввели в медикаментозную кому.

Рома Олексив получил ожоги 14 июля 2022 года во время массированного ракетного удара россиян по Виннице.

Мама, которая привела его на прием в клинику в центре города, стала одной из 27 жертв этого террористического акта. А ее семилетний сын — одним из 202 раненых.

— Когда произошел взрыв, мы так понимаем, сына отбросило и это его спасло, потому что Рому сразу подобрали люди – и в скорую, — говорит отец мальчика Ярослав.

Пока отец разрывался между похоронами жены и спасением сына, мальчика из Винницы доставили в детскую больницу Первого медобъединения Львова, где самое большое в западных регионах Украины ожоговое отделение.

Состояние ребенка было критическое. Огонь поразил 45% поверхности тела. На спине ожоги — самой высокой — IV степени тяжести. С такими обычно гибнут.

— Мы все — и хирурги, и анестезиологи – надеялись, что он выживет, но понимали, что ребенок может не дожить до транспортировки за границу, — вспоминает те страшные дни Леся Стрилка, ожоговый хирург.

Однако, чудо таки произошло, львовским врачам удается настолько стабилизировать состояние Ромы, что он выдерживает эвакуацию в Германию.

И за жизнь маленького украинца со страшными ожогами дальше вступают в борьбу уже врачи Университетской клиники Дрездена.

Они тоже не очень верили в его выздоровление, но Ромчик удивил и их. Маленький украинец отчаянно боролся за жизнь и выжил.

— Когда мы только приехали, операции проводили три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Между операциями еще сыну делали перевязки, — вспоминает Ярослав Олексив.

Кстати, перевязки при таких ранах были, по сути, полноценной операцией.

Почему таких тяжелых пациентов, как Ромчик, лечат не в Украине, объясняет ожоговый хирург Леся Стрилка.

— Потому что у нас нет ничего: ни надлежащих условий со специальной вентиляцией и климат-контролем, которые критически важны в лечении сложных термических травм, ни оборудования, — говорит она.

Все перечисленное влечет за собой другие проблемы — нехватку знаний врачей-комбустиологов, анестезиологов. То есть, это на самом деле комплексная проблема не отдельного города или лечебного учреждения, а всей Украины.

Наша страна критически нуждается в создании надлежащих условий для лечения и реабилитации пациентов с ожогами. Потому что самые тяжелые термические травмы — минно-взрывные. А в Украине — война.

В Первом медобъединении Львова сейчас прилагают усилия, чтобы здесь, а не за границей, лечить таких пациентов — модернизируют отделения, меняют подходы, учатся.

— Ромчик — это первый пациент, глядя на которого, я не могла сдержать слез. Я видела его папу. И до сих пор помню, как он спросил, будет ли сын играть на аккордеоне когда-то, — вспоминает Леся Стрилка.

Львовские хирурги осмотрели Рому после года лечения в Германии. Для этого пришлось снять маску, которая необходима, чтобы замедлить рост рубцов.

С ними придется еще долго бороться. Потому что мальчик будет расти, а кожа на месте ожогов — нет.

Рубцы нужно шлифовать. Если этого не делать, боль и ограничение подвижности — неизбежны.

Но такого шлифовального аппарата здесь, в крупнейшем в западных регионах ожоговом отделении, нет.

Поэтому благотворительная платформа Добро открыла сбор на лазер для шлифовки рубцов. Пожертвование на любую сумму приближает таких детей к нормальной жизни и осуществлению мечты. Приобщиться к спасению детей с ожогами можно по ссылке: https://dobro.ua/project/kyivstar/

Мечта Ромы — стать виртуозом игры на аккордеоне. На этом инструменте играла покойная мама и учила сына.

Хирурги смотрят на руки Ромы и радуются. Шансы есть.

Немецкие врачи сделали чудо, а здешние специалисты по реабилитации должны помочь закрепить этот успех.