Пострадавшие, которые получили серьезные ранения после ночной атаки дронов РФ в ночь на 13 сентября, отправлены на лечение за границу.
Пациенты с ожогами II и III степени были эвакуированы в Центр лечения ран во Львове для дальнейшего медицинского обслуживания и реабилитации за границу.
Эвакуационный рейс организован Департаментом здравоохранения ОВА в сотрудничестве с Минздравом и Европейской комиссией.
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Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября враг атаковал Одесскую область. В результате атаки семь человек ранены, кроме того, пострадала портовая и гражданская инфраструктуры в Измаиле и Рени.
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Источник и фото: Департамент охорони здоров’я ОВА