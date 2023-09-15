Пострадавшие, которые получили серьезные ранения после ночной атаки дронов РФ в ночь на 13 сентября, отправлены на лечение за границу.

Пациенты с ожогами II и III степени были эвакуированы в Центр лечения ран во Львове для дальнейшего медицинского обслуживания и реабилитации за границу.

Эвакуационный рейс организован Департаментом здравоохранения ОВА в сотрудничестве с Минздравом и Европейской комиссией.

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Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября враг атаковал Одесскую область. В результате атаки семь человек ранены, кроме того, пострадала портовая и гражданская инфраструктуры в Измаиле и Рени.

Источник и фото: Департамент охорони здоров’я ОВА