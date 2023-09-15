Постраждалих, які дістали серйозні поранення після нічної атаки дронів РФ в ніч проти 13 вересня, відправлено на лікування за кордон.
Пацієнтів з опіками ІІ та ІІІ ступеня було евакуйовано до Центру лікування ран у Львові для подальшого медичного обслуговування та реабілітації за кордон.
Евакуаційний рейс організовано Департаментом охорони здоров’я ОВА у співпраці з МОЗ та Європейською комісією.
Зараз дивляться
Нагадаємо в ніч з 12 на 13 вересня ворог атакував Одещину. Внаслідок атаки семеро людей поранені, крім того, постраждала портова й цивільна інфраструктури в Ізмаїлі та Рені.
Читайте також:Опіки рук і ніг, уламкові поранення – у Дніпрі рятують іноземних волонтерів, автівку яких розстріляли окупанти
Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я ОВА