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Поранених з важкими опіками відправлять на лікування за кордон – наслідки атаки РФ на Одещину 13 вересня

15 Вересня 2023, 17:16
Марина Мелехова редактор
евакуйаційний рейс

Постраждалих, які дістали серйозні поранення після нічної атаки дронів РФ в ніч проти 13 вересня, відправлено на лікування за кордон.

Пацієнтів з опіками  ІІ та ІІІ ступеня було евакуйовано до Центру лікування ран у Львові для подальшого медичного обслуговування та реабілітації за кордон.

Евакуаційний рейс організовано Департаментом охорони здоров’я ОВА у співпраці з МОЗ  та Європейською комісією.

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Нагадаємо в ніч з 12 на 13 вересня ворог атакував Одещину. Внаслідок атаки семеро людей поранені, крім того, постраждала портова й цивільна інфраструктури в Ізмаїлі та Рені.

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Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я ОВА

Теги
Війна в Україні лікування
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