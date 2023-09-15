Постраждалих, які дістали серйозні поранення після нічної атаки дронів РФ в ніч проти 13 вересня, відправлено на лікування за кордон.

Пацієнтів з опіками ІІ та ІІІ ступеня було евакуйовано до Центру лікування ран у Львові для подальшого медичного обслуговування та реабілітації за кордон.

Евакуаційний рейс організовано Департаментом охорони здоров’я ОВА у співпраці з МОЗ та Європейською комісією.

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Нагадаємо в ніч з 12 на 13 вересня ворог атакував Одещину. Внаслідок атаки семеро людей поранені, крім того, постраждала портова й цивільна інфраструктури в Ізмаїлі та Рені.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я ОВА