У Дніпрі рятують двох волонтерів-іноземців, які дістали поранення через російський обстріл неподалік Часового Яру на Донеччині.

Це сталося близько полудня в суботу, коли четверо волонтерів громадської організації Дорога допомоги їхали до села, що знаходиться поблизу Бахмута.

Вони ставили собі за мету дізнатися потреби цивільних і спробувати вмовити когось евакуюватися. Цілком гуманітарна благородна місія.

Зараз дивляться

До того села вони так і не доїхали.

Дорогою у їхнє авто влучив снаряд із протитанкового ракетного комплексу. Двох чоловіків поранило і їх змогли врятувати українські військові. А ще двоє – в тому числі очільниця Дороги допомоги, загинули на місці.

Життя 20-річного Рубена Мавіка – волонтера із Німеччини нині рятують медики в одній із дніпровських лікарень.

– Ми ймовірно, були уражені протитанковою ракетою. Але я точно не впевнений. Я і мій друг змогли вивільнитися з автівки і пройти кілька миль, – згадує Рубен.

Рубена та його друга Йогана врятували українські військові. Йоган нині в іншому шпиталі Дніпра. Він також попечений і поранений осколками.

А от двоє їхніх колег загинули. Серед них волонтер з Канади Ентоні Ігнат на псевдо Тонко та іспанка Емма Ігуаль, яка від початку повномасштабної війни в Україні і створила організацію Дорога допомоги, що вивозила людей з прифронтових населених пунктів і забезпечувала їх гуманітарною та медичною допомогою.

– Це були надзвичайно приємні люди. Емму вважали мамою організації, вона дбала про кожного з нас. Тонко любив жартувати, – згадує волонтер своїх загиблих колег.

Стан самого Рубена нині середньої тяжкості, кажуть лікарі. Він дістав опіки рук і ніг та осколкові поранення, але операцій не потребує. Його готують до евакуаціїї додому – в Німеччину.

Родина Рубена мешкає у невеличкому містечку біля Дортмунда і хлопець працює там у волонтерській пожежній дружині.

До України приїхав кілька місяців тому – був з місіями у Херсоні і на Донеччині. І сподівається, що ще повернеться у майбутньому.