В Днепре спасают двух волонтеров-иностранцев, которые получили ранения из-за российского обстрела неподалеку Часового Яра в Донецкой области.

Это произошло около полудня в субботу, когда четверо волонтеров общественной организации Дорога помощи ехали в село, которое находится вблизи Бахмута.

Они ставили своей целью узнать потребности гражданских и попытаться уговорить кого-то эвакуироваться. Вполне гуманитарная благородная миссия.

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До того села они так и не доехали.

По дороге в их авто попал снаряд из противотанкового ракетного комплекса. Двух мужчин ранило и их смогли спасти украинские военные. А еще двое — в том числе руководительница Дороги помощи, погибли на месте.

Жизнь 20-летнего Рубена Мавика — волонтера из Германии сейчас спасают медики в одной из днепровских больниц.

— Мы вероятно, были поражены противотанковой ракетой. Но я точно не уверен. Я и мой друг смогли высвободиться из машины и пройти несколько миль, — вспоминает Рубен.

Рубена и его друга Йогана спасли украинские военные. Йоган сейчас в другом госпитале Днепра. Он также обожжен и ранен осколками.

А вот двое их коллег погибли. Среди них волонтер из Канады Энтони Игнат по кличке Тонко и испанка Эмма Игуаль, которая с начала полномасштабной войны в Украине и создала организацию Дорога помощи, которая вывозила людей из прифронтовых населенных пунктов и обеспечивала их гуманитарной и медицинской помощью.

— Это были чрезвычайно приятные люди. Эмму считали мамой организации, она заботилась о каждом из нас. Тонко любил шутить, — вспоминает волонтер своих погибших коллег.

Состояние самого Рубена сейчас средней тяжести, говорят врачи. Он получил ожоги рук и ног и осколочные ранения, но в операциях не нуждается. Его готовят к эвакуации домой — в Германию.

Семья Рубена живет в небольшом городке возле Дортмунда и парень работает там в волонтерской пожарной дружине.

В Украину приехал несколько месяцев назад — был с миссиями в Херсоне и в Донецкой области. И надеется, что еще вернется в будущем.