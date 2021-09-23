Во львовском Охматдете от коронавируса спасают пятилетнюю жительницу региона, вирус поразил 80% легких ребенка.

Сейчас она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

— У девочки двухсторонняя полисегментарная пневмония, вызванная SARS-CoV-2, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, РДС III степени. Легкие ребенка поражены на 80%, — говорится в сообщении пресс-службы Охматдета.

В то же время сначала у ребенка были симптомы обычного заболевания — насморк, кашель. Но потом состояние стремительно ухудшилось, из района его госпитализировали в областной Охматдет.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь девочки.

Всего в учреждении находится 13 детей с коронавирусом.

Специалисты призывают родителей, которые фиксируют у своих детей признаки ОРВИ, гриппа, коронавируса, обратиться к врачу. Только специалист может определить причину заболевания и назначить адекватное и эффективное лечение. В то же время промедление и самолечение могут привести к необратимым последствиям.

И хотя считается, что дети не находятся в группе риска и легче переносят коронавирус, но у каждого болезнь протекает индивидуально.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет