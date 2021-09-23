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80% легень уражено: у Львові лікарі від Covid-19 рятують 5-річну дівчинку

23 Вересня, 13:36 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У львівському Охматдиті від коронавірусу рятують п’ятирічну мешканку регіону, вірус вразив 80% легень дитини.

Наразі вона перебуває під апаратом штучної вентиляції легень.

– У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%, – йдеться у повідомленні прес-служби Охматдиту.

Водночас спочатку у дитини були симптоми звичайного захворювання – нежить, кашель. Але потім стан стрімко погіршився, з району її госпіталізували до обласного Охматдиту.

Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дівчинки.

Загалом у закладі перебуває 13 дітей з коронавірусом.

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Фахівці закликають батьків, які фіксують у своїх дітей ознаки ГРВІ, грипу, коронавірусу, звернутися до лікаря. Лише фахівець може визначити причину захворювання та призначити адекватне та ефективне лікування. Водночас зволікання та самолікування можуть призвести до незворотніх наслідків.

І хоча вважається, що діти не перебують у групі ризику та легше переносять коронавірус, але у кожного хвороба протікає індивідуально.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Теги
Коронавірус Covid-19 , Львів , Охматдит
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