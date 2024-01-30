В течение прошлого года в Украине 85 человек заболели ботулизмом, среди них четверо детей. Также было зафиксировано пять летальных случаев из-за болезни в прошлом году.
Где больше всего болели ботулизмом
По данным Центра общественного здоровья Украины, в течение прошлого года в стране зарегистрировано 74 очага ботулизма.
Больше всего случаев ботулизма было выявлено в Житомирской и Черниговской областях.
Причины ботулизма
Более половины случаев недуга (57,1%) были связаны с употреблением консервированных продуктов, а 33,3% — с употреблением вяленой или сушеной рыбы домашнего приготовления.
Центр общественного здоровья предостерегает, что в последнее время увеличилось количество случаев ботулизма, вызванных употреблением консервированных продуктов, приготовленных самостоятельно.
Что такое ботулизм
Пищевой ботулизм является серьезной и потенциально смертельной болезнью. Инкубационный период от двух часов до 10 дней, чаще всего проявляется через 8-36 часов.
Ранние симптомы ботулизма:
- слабость;
- головокружение;
- затуманивание зрения;
- сухость во рту;
- трудности с глотанием и речью;
- рвоту, диарею и вздутие живота.
Летальность от ботулизма может составлять от 37% до 100%.