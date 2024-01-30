В течение прошлого года в Украине 85 человек заболели ботулизмом, среди них четверо детей. Также было зафиксировано пять летальных случаев из-за болезни в прошлом году.

Где больше всего болели ботулизмом

По данным Центра общественного здоровья Украины, в течение прошлого года в стране зарегистрировано 74 очага ботулизма.

Больше всего случаев ботулизма было выявлено в Житомирской и Черниговской областях.

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Причины ботулизма

Более половины случаев недуга (57,1%) были связаны с употреблением консервированных продуктов, а 33,3% — с употреблением вяленой или сушеной рыбы домашнего приготовления.

Центр общественного здоровья предостерегает, что в последнее время увеличилось количество случаев ботулизма, вызванных употреблением консервированных продуктов, приготовленных самостоятельно.

Что такое ботулизм

Пищевой ботулизм является серьезной и потенциально смертельной болезнью. Инкубационный период от двух часов до 10 дней, чаще всего проявляется через 8-36 часов.

Ранние симптомы ботулизма:

слабость;

головокружение;

затуманивание зрения;

сухость во рту;

трудности с глотанием и речью;

рвоту, диарею и вздутие живота.

Летальность от ботулизма может составлять от 37% до 100%.