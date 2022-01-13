90 стран мира все еще не достигли цели в 40% вакцинированных от коронавируса. В то же время 36 государств вообще вакцинировали менее 10% людей.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Некоторые ограничения поставок, с которыми мы столкнулись в прошлом году, сейчас начинают ослабевать, но мы еще должны пройти долгий путь, чтобы достичь нашей цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года. 90 стран до сих пор не достигли цели в 40%, а в 36 из этих стран было вакцинировано менее 10% населения, — отметил он.

По словам Гебрейесуса, в Африке более 85% населения не получили до сих пор ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Глава ВОЗ также добавил, что они столкнулись с некоторыми препятствиями в поставках вакцин, что снизило темпы вакцинации. Однако организация и партнеры оказывают активную поддержку этим странам в преодолении проблем, чтобы цель по вакцинации взрослого населения была достигнута.

Украина достигла поставленной цели вакцинации населения от Covid-19. По крайней мере одну дозу вакцины получили более 48% взрослых граждан.

Кроме того, США и страны Европы начали вводить бустерную дозу вакцины от Covid-19. Это связано с активным распространением штамма Омикрон. В Украине также разрешили делать бустерную дозу всем желающим с 18 лет.