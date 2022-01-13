90 країн світу досі не досягли мети у 40% вакцинованих від коронавірусу. Водночас 36 держав взагалі вакцинували менш як 10% людей.

Про це повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Деякі обмеження поставок, з якими ми зіткнулися минулого року, зараз починають слабшати, але ми ще маємо пройти довгий шлях, щоб досягти нашої мети з вакцинації 70% населення кожної країни до середини цього року. 90 країн досі не досягли мети у 40%, а у 36 із цих країн було вакциновано менш як 10% населення, – зазначив він.

За словами Гебреєсуса, в Африці понад 85% населення не отримали досі жодної дози вакцини від коронавірусу.

Очільник ВООЗ також додав, що вони зіткнулися з деякими перешкодами у поставках вакцин, що знизило темпи вакцинації. Однак організація та партнери надають активну підтримку цим країнам у подоланні проблем, щоб мету з вакцинації дорослого населення було досягнуто.

Україна досягла поставленої мети вакцинації населення від Covid-19. Принаймні одну дозу вакцини отримали понад 48% дорослих громадян.

Крім того, США та країни Європи почали вводити бустерну дозу вакцини від Covid-19. Це пов’язано з активним поширенням штаму Омікрон. В Україні також дозволили робити бустерну дозу усім охочим з 18 років.