У украинцев в связи с войной возникает немало проблем. Это касается наличия в аптеках нужных лекарств.

Но в домашней аптечке всегда найдется что-нибудь с довоенных времен. А если срок годности этих препаратов истек, что делать?

– Срок годности препарата действительно имеет значение, но дата, указанная как конечная для потребления, означает не совсем то, о чем мы привыкли рассуждать, – объясняет врач-диетолог Олег Швец.

Согласно законодательству разных стран, производитель должен указывать срок, в течение которого он гарантирует полное действие и безопасность препарата.

Сейчас смотрят

После этой даты или после открытия лекарственного средства (жидкость, мазь и т.п.) на исходный срок годности полагаться нельзя.

Однако, согласно исследованию стабильности химических соединений, срок годности при неповрежденной первичной и вторичной упаковке препарата может быть значительно больше указанного при соблюдении условий хранения.

По заказу военных США Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело исследование эффективности препаратов, связывая ее со сроком годности. Ведь армия имеет большой и дорогостоящий запас лекарства, и военные каждые несколько лет должны были их утилизировать и пополнять запасы новыми препаратами.

В результате оказалось, что 90% лекарства вполне пригодны для использования даже через 15 лет после окончания срока годности.

Похожее исследование было проведено и в Великобритании. Исследователи проверили пять препаратов с просроченным сроком годности, которые вернули с Британской антарктической станции, куда крайне тяжело регулярно доставлять медикаменты. Все тестируемые препараты были стабильны и теоретически все еще эффективны.

Таким образом, дата истечения срока годности на самом деле не указывает, что после нее лекарства не работают, или же становятся опасными.

Медики утверждают, что принимать просроченное лекарство вполне безопасно. Хотя это вызывает споры среди исследователей.

Правда и в том, что со временем эффективность лекарства может уменьшаться. Но большинство начальной эффективности остается даже через 10 лет после окончания срока годности.

За исключением нитроглицерина, инсулина, тетрациклина и жидких антибиотиков большинство лекарств действуют так же долго.

Если хранить медикаменты в прохладном месте, например в холодильнике, препараты останутся эффективными в течение многих лет.

Есть еще версии, почему рекомендуют не принимать просроченное лекарство.

Маркетинговый ход производителей, чтобы вы регулярно пополняли аптечку и их карманы. Производитель гарантирует, что вы получите надлежащее действие препарата, за что и заплатили. Если бы производители лекарств проверяли лекарства по истечении срока годности, это замедлило бы возможность обновлять линейку препаратов.

Итак, заключает Олег Щвец, если срок годности истек несколько лет назад, вы можете приобрести новый. Если у вас есть вопросы безопасности или эффективности, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Источник: Олег Швец