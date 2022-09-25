В Україні у зв’язку з війною виникає чимало проблем. В тому числі і з наявністю в аптеках потрібних ліків.

Та в домашній аптечці завжди знайдеться щось з довоєнних часів. А якщо термін придатності цих препаратів закінчився, що робити?

– Термін придатності препарату дійсно має значення, але дата, зазначена як кінцева для споживання, означає не зовсім те, про що ми звикли міркувати, – пояснює лікар-дієтолог Олег.

Згідно із законодавством різних країн, виробник має зазначати термін, протягом якого він гарантує повну дію та безпеку препарату.

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Після цієї дати, або після відкриття лікарського засобу (рідина, мазь тощо) на вихідний термін придатності покладатися не можна.

Однак, згідно з дослідженням стабільності хімічних сполук, термін придатності при неушкодженому первинному та вторинному пакуванні препарату може бути значно більшим вказаного при дотриманні умов зберігання.

На замовлення військових США Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) провело дослідження ефективності препаратів, пов’язуючи її з терміном придатності. Адже армія має великий і дороговартісний запас ліків, і військові кожні кілька років мали їх утилізувати та поповнювати запаси новими препаратами.

У результаті виявилось, що 90% ліків цілком придатні для використання навіть через 15 років після закінчення терміну придатності.

Схоже дослідження провели й у Великій Британії. Дослідники перевірили п’ять препаратів із простроченим терміном придатності, які повернули з Британської антарктичної станції, куди вкрай важко регулярно доставляти медикаменти. Всі тестовані препарати були стабільні, і теоретично все ще ефективні.

Таким чином, дата закінчення терміну придатності насправді не вказує, що після неї ліки не працюють, або ж стають небезпечними.

Медики стверджують, що приймати прострочені ліки цілком безпечно. Хоча й це викликає суперечки серед дослідників.

Правда і в тому, що з часом ефективність ліків може зменшуватися. Але більша частина початкової ефективності залишається навіть через десять років після закінчення терміну придатності.

За винятком нітрогліцерину, інсуліну, тетрацикліну та рідких антибіотиків, більшість ліків діють так само довго.

Якщо зберігати медикаменти у прохолодному місці, наприклад у холодильнику, то препарати залишаться ефективним протягом багатьох років.

Є ще версії, чому рекомендують не приймати прострочені ліки.

Маркетинговий хід виробників, щоб ви регулярно поповнювали аптечку та їхні кишені Виробник гарантує, що ви отримаєте належну дію препарату, за що й заплатили. Якби виробники ліків перевіряли ліки після закінчення терміну придатності, то це б сповільнило можливість оновлювати лінійку препаратів.

Отже, підсумовує Олег Щвець, якщо термін придатності закінчився кілька років тому, ви можете придбати новий. Якщо маєте запитання щодо безпеки чи ефективності, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

Джерело: Олег Швець