10 ноября 2023, 17:58 Ольга Боднарчук редактор

В Мироновском городском совете сообщили об обнаружении африканской чумы в лесополосе рядом с селом Матвеевка Киевской области. Там обнаружили почти 60 трупов свиней разного возраста на стадии разложения. Специалисты Мироновской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы отобрали образцы биоматериалов для проведения исследований. Сейчас смотрят Африканская чума Анализ подтвердил наличие ДНК вируса в отобранных образцах. В Обуховской Региональной ветеринарной администрации созвали государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию. Решение комиссии: Территорию, где были обнаружены трупы животных, определить эпизоотическим очагом АЧС, ввести там карантин до 10 ноября 2023 года.

На месте эпизоотического очага запретить проведение выставок, ярмарок, базаров, других мероприятий с передвижением и скоплением животных. Не касается транспортировки к убойным пунктам и мясокомбинатам. Читайте также: Бубонная чума возвращается: в Монголии впервые зарегистрирована опасная болезнь Источник: Мироновский городской совет

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