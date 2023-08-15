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Бубонная чума возвращается: в Монголии впервые зарегистрирована опасная болезнь

15 августа 2023, 11:53
Валентина Андрейко журналіст
Монголія
Источник: Pixabay

Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии сообщил, что в столице страны — Улан-Баторе, зафиксировано три вероятных случая заражения бубонной чумой.

Эпидрасследование установило, что заболели люди, которые недавно ели мясо сурка в восточных монгольских аймаках Хентий и Сухбаатар.

Бубонная чума — это особо опасное инфекционное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки.

В Монголии существует 140 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ, но до сих пор таких вспышек не было.

По данным ВОЗ, если не принять соответствующие меры, то болезнь может привести к гибели взрослого человека менее чем за 24 часа.

Сейчас проводится ПЦР-исследование для подтверждения диагноза.

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Источник: Сіньхуа

Теги
ВООЗ Монголия Чума
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