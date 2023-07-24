В американском штате Теннесси в результате заражения редкой бактериальной инфекцией пострадали 14 детей, один двухлетний ребенок умер. Выяснилось, что все дети посещали местный контактный зоопарк, что, возможно, и стало причиной вспышки.

Об этом сообщили представители органов здравоохранения штата.

В сообщении говорится, что в июне 2022 года у 14 детей, а также у их родителей было диагностировано обычно безвредное пищевое отравление, которое было связано с козами на ферме небольшого городка за пределами Нэшвилла.

Было установлено, что умерший двухлетний ребенок заразился шига-токсин-продуцирующей кишечной палочкой (STEC), у него развилась редкая почечная инфекция.

В то время этот случай был освещен местными новостями, но официально подтвержден новыми подробностями в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) только на этой неделе, то есть больше года спустя.

Согласно отчету CDC, вспышка была вызвана козами на ферме, на которой работал трехнедельный летний лагерь для детей в возрасте от шести до десяти лет. Животные могли заразиться бактериями с загрязненных поверхностей, а затем передать их посетителям, которые их гладили.

E. coli — это бактерии, обычно встречающиеся в кишечнике животных, таких как крупный рогатый скот, козы, овцы и олени. Хотя большинство из них безвредны, некоторые могут вызывать множество желудочно-кишечных симптомов, включая спазмы желудка, кровавый понос и рвоту.

По данным CDC, STEC чаще всего ассоциируется со вспышками пищевого происхождения, включая говяжий фарш, непастеризованное молоко, сырые продукты и недезинфицированную воду.

Эта форма кишечной палочки живет в желудочно-кишечном тракте животных, хотя они не болеют. Точные цифры различаются, но, по оценкам, инфекции E. coli вызывают около 265 тыс. заболеваний и 100 смертей в год.