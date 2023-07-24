В американському штаті Теннессі внаслідок зараження рідкісною бактеріальною інфекцією постраждали 14 дітей, одна дворічна дитина померла. З’ясувалося, що всі діти відвідували місцевий контактний зоопарк, що, можливо, і стало причиною спалаху.

Про це повідомили представники органів охорони здоров’я штату.

У повідомленні йдеться про те, що в червні 2022 року в 14 дітей, а також у їхніх батьків було діагностовано зазвичай нешкідливе харчове отруєння, пов’язане з козами на фермі невеликого містечка за межами Нешвілла.

Було встановлено, що померла дворічна дитина заразилася кишковою паличкою, що продукує шига-токсин (STEC), і в неї розвинулася рідкісна ниркова інфекція.

На той час цей випадок був висвітлений місцевими новинами, але офіційно підтверджений новими подробицями у звіті Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) тільки на цьому тижні, тобто більш ніж через рік.

Згідно зі звітом CDC, спалах був спричинений козами на фермі, на якій працював тритижневий літній табір для дітей віком від шести до десяти років. Тварини могли заразитися бактеріями із забруднених поверхонь, а потім передати їх відвідувачам, які їх гладили.

E.coli – це бактерії, які зазвичай трапляються в кишечнику тварин, таких як велика рогата худоба, кози, вівці та олені. Хоча більшість із них нешкідливі, деякі можуть спричиняти безліч шлунково-кишкових симптомів, включно зі спазмами шлунка, кривавим проносом і блюванням.

За даними CDC, STEC найчастіше асоціюється зі спалахами харчового походження, включно з яловичим фаршем, непастеризованим молоком, сирими продуктами і недезінфікованою водою.

Ця форма кишкової палички живе в шлунково-кишковому тракті тварин, хоча вони не хворіють. Точні цифри різняться, але, за оцінками, інфекції E.coli спричиняють близько 265 тис. захворювань і 100 смертей на рік.