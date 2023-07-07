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В Яремче з харчовим отруєнням госпіталізовано сімох дітей і двох дорослих: спалах розслідується

7 Липня 2023, 16:28
Валентина Андрейко журналістка
барбекю
Джерело: Pixabay

До Надвірнянського районного відділу Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ надійшло 9 екстрених повідомлень про отруєння туристів зі Львівщини у Яремче. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція, поставлено дев’ятьом особам, зокрема двом дітям до 15 років, п’ятьом дітям – від 15 до 17 років, і двом дорослим.

Було встановлено, що в Яремче на відпочинок приїхали туристи з Львівщини на власному автотранспорті й заселилися в один із котеджів для відпочивальників.

Усього приїхало 15 людей, серед яких було 12 дітей різного віку.

Харчувалися самостійно. Готували страви з продуктів, привезених із собою та закуплених у торгівельній мережі міста.

Стан усіх потерпілих – середньої важкості.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ продовжують епідрозслідування спалаху отруєння.

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Джерело: Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

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Отруєння Туристи Яремче
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