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Отруєння алкоголем на Одещині: троє людей померло, шестеро госпіталізовані

6 Липня 2023, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пити, алкоголь, стакан
Джерело: Pixabay

Поліція почала розслідування за фактом смерті та отруєння дев’яти жителів села Старостине Роздільнянського району Одеської області. Про це повідомило облуправління Національної поліції.

– Дев’ятьох громадян доправили до медзакладу з алкогольним отруєнням. Двоє з них незабаром після госпіталізації померли. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його проживання, – ідеться в повідомленні.

За інформацією поліції, потерпілі вживали горілку, придбану на розлив в одному з місцевих магазинів.

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Як стало відомо, з будинків потерпілих та магазину правоохоронці вилучили пляшки з рідинами прозорого кольору невідомого походження. Крім цього, було проведено обшук за місцем проживання власника магазину, під час якого також вилучено пляшки з рідинами, що містять запах спирту.

Поліція почала розслідування. Призначено судово-медичні експертизи з метою встановлення причини смерті та наявності алкогольних і отруйних речовин у крові померлих і госпіталізованих громадян.

Джерело
Нацполіція
Теги
Одеська область отравление алкоголем Смерть
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