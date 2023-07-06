Полиция начала расследование по факту смерти и отравления девяти жителей села Старостино Раздельнянского района Одесской области. Об этом сообщило облуправление Национальной полиции.

— Девять граждан были доставлены в медучреждение с алкогольным отравлением. Двое из них вскоре после госпитализации скончались. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания, — говорится в сообщении.

По информации полиции, потерпевшие употребляли водку, приобретенную на разлив в одном из местных магазинов.

Как стало известно, из домов потерпевших и магазина правоохранители изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения. Кроме этого, был проведен обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого также изъяты бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта.

Полиция начала расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти и наличия алкогольных и ядовитых веществ в крови умерших и госпитализированных граждан.