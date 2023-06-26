В Одесской области зафиксированы первые случаи отравления рыбой. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

— За последние сутки в Одесской области медики диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, вызванные употреблением в пищу рыбы, — говорится в сообщении.

По словам медиков, один из вызовов поступил из Великомихайловской общины, второй — из Кодымского района, третий — из Авангарда, еще один случай произошел в Одессе. Все четыре пациентки, в том числе одна беременная, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В Центре еще раз напомнили, что в Одесской области действует запрет на купание в открытых водоемах и на лов рыбы. Также действует оговорка по употреблению рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Медики призвали украинцев строго придерживаться рекомендаций и не подвергать себя и своих близких опасности.

Источник: ЦЭМПМК Одесской области