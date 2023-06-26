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Усі в стані середньої тяжкості: на Одещині зафіксовано чотири випадки отруєння рибою

26 Червня 2023, 08:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
закреп, живіт
Джерело: Depositphotos

На Одещині зафіксовано перші випадки отруєння рибою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

– За останню добу на Одещині медики діагностували на викликах гастроентероколіт, гострий ентероколіт і два випадки харчової токсикоінфекції, спричинені вживанням у їжу риби, – ідеться в повідомленні.

За словами медиків, один із викликів надійшов із Великомихайлівської громади, другий – із Кодимського району, третій – з Авангарду, ще один випадок стався в Одесі. Усіх чотирьох пацієнток, зокрема одну вагітну, було госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.

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У Центрі вкотре нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах і на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Медики закликали українців суворо дотримуватися рекомендацій і не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

Джерело: ЦЕМДМК Одеської області

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Медики Одеська область Отруєння Риба
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