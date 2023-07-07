Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Яремче с пищевым отравлением госпитализированы семеро детей и двое взрослых: вспышка расследуется

7 июля 2023, 16:28
Валентина Андрейко журналіст
барбекю
Источник: Pixabay

В Надворнянский районный отдел Ивано-Франковского ОЦКПХ Минздрава поступило 9 экстренных сообщений об отравлении туристов со Львовщины в Яремче.

Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, поставлен девяти лицам, в том числе двум детям до 15 лет, пяти детям — от 15 до 17 лет, и двум взрослым.

Было установлено, что в Яремче на отдых приехали туристы из Львовщины на собственном автотранспорте и заселились в один из коттеджей для отдыхающих. Всего приехало 15 человек, среди которых было 12 детей разного возраста.

Питались самостоятельно. Готовили блюда из продуктов, привезенных с собой и закупленных в торговой сети города.

Состояние всех пострадавших — средней тяжести.

Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава продолжают эпидрасследование вспышки отравления.

Читайте также:
пити, алкоголь, стаканОтравление алкоголем на Одесчине: три человека умерли, шестеро госпитализированы

Источник: Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Теги
Отравление Туристы Яремче
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь