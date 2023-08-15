Національний центр з вивчення зоонозних інфекцій Монголії повідомив, що в столиці країни – Улан-Баторі, зафіксовано три ймовірні випадки зараження бубонною чумою.

Епідрозслідування встановило, що захворіли люди, які нещодавно їли м’ясо бабака у східних монгольських аймаках Хентій і Сухбаатар.

Бубонна чума – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, як-от бабаки.

У Монголії існує 140 природних осередків чуми, зокрема й на кордоні з РФ, але досі таких спалахів не було.

За даними ВООЗ, якщо не вжити відповідних заходів, то хвороба може призвести до загибелі дорослої людини менш як за 24 години.

Наразі проводиться ПЛР-дослідження для підтвердження діагнозу.

Джерело: Сіньхуа