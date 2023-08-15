Національний центр з вивчення зоонозних інфекцій Монголії повідомив, що в столиці країни – Улан-Баторі, зафіксовано три ймовірні випадки зараження бубонною чумою.
Епідрозслідування встановило, що захворіли люди, які нещодавно їли м’ясо бабака у східних монгольських аймаках Хентій і Сухбаатар.
Бубонна чума – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, як-от бабаки.
У Монголії існує 140 природних осередків чуми, зокрема й на кордоні з РФ, але досі таких спалахів не було.
За даними ВООЗ, якщо не вжити відповідних заходів, то хвороба може призвести до загибелі дорослої людини менш як за 24 години.
Наразі проводиться ПЛР-дослідження для підтвердження діагнозу.
Читайте також:Вразила рідкісна інфекція: у США після відвідування контактного зоопарку померла дитина
Джерело: Сіньхуа