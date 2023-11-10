10 Листопада 2023, 17:58 Ольга Боднарчук редактор

В Миронівській міській раді повідомили про виявлення африканської чуми в лісосмузі поруч з селом Матвіївка Київської області. Там виявили майже 60 трупів свиней різного віку на стадії розкладання. Фахівці Миронівської державної лабораторії Держпродспоживслужби відібрали зразки біоматеріалів для проведення досліджень. Зараз дивляться Африканська чума Аналіз підтвердив наявність ДНК вірусу у відібраних зразках. В Обухівській Регіональній ветеринарній адміністрації скликали державну надзвичайну протиепізоотичну комісію. Рішення комісії: Територію, де були виявлені трупи тварин, визначити епізоотичним вогнищем АЧС, запровадити там карантин до 10 листопада 2023 року.

На місці епізоотичного вогнища заборонити проведення виставок, ярмарок, базарів, інших заходів з пересуванням та скупченням тварин. Не стосується транспортування до забійних пунктів та м’ясокомбінатів. Читайте також: Бубонна чума повертається: у Монголії вперше зареєстровано небезпечну хворобу Джерело: Миронівська міська рада

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