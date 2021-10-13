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Агрессивный вирус и переполненные больницы: какая ситуация с Covid-19 в Киеве

13 октября 2021, 11:02 Людмила Грубнік
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Киеве продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Вирус стал более агрессивным и чаще поражает молодых людей.

Нередко среди пациентов и дети.

— Вирус сейчас агрессивен, начал поражать не только группы риска, но и часто молодых людей до 40 лет. И они тяжело болеют. Симптомы стали более яркие. Температура намного выше, дыхательная недостаточность развивается гораздо быстрее, — комментирует врач-инфекционист Александровской больницы Виктор Авранчук.

Из-за этого возрастает нагрузка на больницы. По информации мэра города Виталия Кличко, сейчас столичные больницы, где лечат больных коронавирусом, заполнены почти на 47%.

— Ежедневно одна из опорных больниц, Александровская, принимает более 50 новых пациентов. А всего в городе госпитализируют уже более 300 больных в сутки, — говорит Виталий Кличко.

Врачи призывают людей активнее вакцинироваться.

— Вакцинация не гарантирует на 100% защиту, но дает гарантию, что человек может не заболеть. Но если заболел, то течение болезни будет легче или вообще бессимптомным, — объясняет Виктор Авранчук.

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По словам врачей, более 95% пациентов, которые попадают в больницу, не получили вакцинацию от коронавируса

Источник: Виталий Кличко

Теги
Віталій Кличко , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , Лікарні , Новини Києва
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