У Києві продовжує погіршуватися ситуація з коронавірусом. Вірус став агресивнішим та частіше вражає молодих людей.

Нерідко серед пацієнтів і діти.

– Вірус нині агресивніший, почав вражати не лише групи ризику, а й часто молодих людей до 40 років. І вони тяжко хворіють. Симптоми стали більш яскраві. Температура набагато вища, дихальна недостатність розвивається набагато швидше, – коментує лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні Віктор Авранчук.

Через це зростає навантаження на лікарні. За інформацією мера міста Віталія Кличка, нині столичні лікарні, де лікують хворих на коронавірус, заповнені майже на 47%.

– Щодня одна з опорних лікарень, Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом у місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби, – говорить Віталій Кличко.

Лікарі закликають людей активніше вакцинуватися.

– Вакцинація не гарантує на 100% захист, але дає гарантію, що людина може не захворіти. Але якщо захворіла, то перебіг хвороби буде легшим чи загалом безсимптомним, – пояснює Віктор Авранчук.

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За словами лікарів, понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні, не отримали вакцинацію від коронавірусу

Джерело: Віталій Кличко