Укус клеща, оказывается, может вызвать редкую аллергию… на мясо. В частности на свинину, говядину, баранину, оленину, мясо кролика, а также на некоторые молочные продукты и фармацевтические препараты.

Аллергия проявляется спазмами в желудке, диареей, крапивницей и одышкой, а хуже всего — она может спровоцировать анафилактический шок.

Малопонятный синдром получил название альфа-гал. Его обнаружили случайно только в 2008 году, когда американские исследователи тестировали препарат для лечения рака.

Впоследствии ученые отследили альфа-гал в слюне клеща амблиома, распространенного в США. Однако, из-за изменения климата ареал его распространения может увеличиться.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с 2010 года выявлено более 110 тыс. случаев синдрома альфа-гал. С 2017 по 2021 год это количество росло примерно на 15 тыс. ежегодно.

Поскольку диагностировать синдром сложно, CDC подозревает, что в целом до 450 тыс. американцев, имеющих аллергию на мясо, получили ее из-за синдрома альфа-гал.