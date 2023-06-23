Лето – самый лучший период для пикников и активного отдыха на природе. Однако омрачить прекрасное время могут комары, пчелы и мошки, после укуса которых часто возникают неприятные ощущения.

С приходом теплого времени года к врачам чаще обращаются с проблемой укусов клещей. Как известно, клещи являются переносчиками возбудителей таких болезней как боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит. Именно поэтому после прогулки по лесу или парку необходимо себя хорошо осмотреть. Чем обработать укус клеща и что для этого нужно – читайте в материале.

Чем обработать укус клеща, и что делать с самого начала

Семейный врач Татьяна Саска отмечает, что если вы увидели на себе клеща, его нужно как можно быстрее вытащить. Это можно сделать самостоятельно или с помощью лечащего врача. Для этого следует обратиться в травмпункт, который принимает пациентов круглосуточно. Если не знаете, где в вашем городе расположен травмпункт – спросите у семейного врача.

Чем обработать укус клеща и как его правильно вытащить: пошаговая инструкция

Возьмите пинцет и зажмите им клеща. Аккуратно прокрутите против часовой стрелки. Не крутите клеща из стороны в сторону и не сжимайте его. Только вверх и только осторожно.

Чем обработать укус клеща: какие препараты подходят, а какие – нет

После того как вы воспользовались правилами инструкции, по словам врача, место укуса нужно обработать.

Проводить обработку необходимо с помощью спирта, спиртосодержащих растворов или антисептика.

После этого за пораженным участком необходимо несколько недель наблюдать. Если часть клеща осталась в коже – направляйтесь в травмпункт. Появились сыпь на месте укуса, головная боль, лихорадка или боли в мышцах или суставах – тоже обращайтесь к семейному врачу.

Не используйте для удаления клеща такие народные средства:

масло;

вазелин;

горячую спичку.

Это может стать причиной глубокого проникновения клеща и обильного слюноотделения. Для профилактики нужно во время прогулок на природе прикрывать все открытые участки кожи: заправлять штаны в носки и пользоваться средствами, которые могут защитить вас.