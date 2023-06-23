Літо – найкращий період для пікніків та активного відпочинку на природі. Однак затьмарити прекрасний час можуть комарі, бджоли та мошки, після укусу яких часто виникають неприємні відчуття.

З приходом теплої пори року до лікарів частіше звертаються з проблемою укусів кліщів. Як відомо, кліщі є переносниками збудників таких хвороб як бореліоз (хвороба Лайма), енцефаліт. Саме тому після прогулянки лісом або парком необхідно себе добре оглянути. Чим обробити укус кліща та що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Чим обробити укус кліща, та що робити з самого початку

Сімейний лікар Тетяна Саска зазначає, що якщо ви побачили на собі кліща, його потрібно якнайшвидше витягнути. Це можна зробити самостійно або з допомогою лікаря. Для цього потрібно звернутись в травмпункт, який приймає пацієнтів цілодобово. Якщо не знаєте, де в вашому місті розташований травмпункт – запитайте у сімейного лікаря.

Чим обробити укус кліща, та як його правильно витягнути: покрокова інструкція

Візьміть пінцет та затисніть ним кліща. Обережно прокрутіть проти годинникової стрілки. Не крутіть кліща зі сторони в сторону й не стискайте його. Лише вгору й лише обережно.

Чим обробити укус кліща: які препарати підходять, а які – ні

Після того, як ви скористалися правилами інструкції, за словами лікаря місце потрібно обробити.

Проводити обробку необхідно за допомогою спирту, спиртовмісних розчинів або антисептиком.

Після цього за ураженою ділянкою необхідно кілька тижнів спостерігати. Якщо частина кліща залишилася в шкірі – прямуйте в травмпункт. З’явилися висип на місці укусу, головний біль, лихоманка чи біль у м’язах, чи суглобах – теж звертайтеся до сімейного лікаря.

Не використовуйте для видалення кліща такі народні засоби:

олію;

вазелін;

гарячий сірник.

Це може стати причиною глибокого проникнення кліща та рясного слиновиділення. Для профілактики, потрібно під час прогулянок на природі прикривати всі відкриті ділянки шкіри: заправляти штани в шкарпетки та користуватися засобами, що можуть вас захистити.