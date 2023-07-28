Укус кліща, виявляється, може спричинити рідкісну алергію… на м’ясо. Зокрема на свинину, яловичину, баранину, оленину, м’ясо кролика, а також на деякі молочні продукти та фармацевтичні препарати.

Алергія проявляється спазмами у шлунку, діареєю, кропив’янкою та задишкою, а найгірше – вона може спровокувати анафілактичний шок.

Малозрозумілий синдром отримав назву альфа-гал. Його виявили випадково лише у 2008 році, коли американські дослідники тестували препарат для лікування раку.

Згодом учені відстежили альфа-гал у слині кліща амбліома, поширеного в Америці. Проте, через зміну клімату ареал його розповсюдження може збільшитися.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), з 2010 року виявлено понад 110 тис. випадків синдрому альфа-гал. З 2017 по 2021 рік ця кількість зростала приблизно на 15 тис. щороку.

Оскільки діагностувати синдром складно, CDC підозрює, що загалом до 450 тис. американців, що мають алергію на м’ясо, отримали її через альфа-гал.