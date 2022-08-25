Национальная детская специализированная больница Охматдет получила современную систему нейронавигации для нейрохирургических и ортопедических операционных, аналоги которой есть только в 5 центрах Европы.

Об этом сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

Сообщается, что новая система нейронавигации была запущена в конце июля. Оборудование используется в большинстве нейрохирургических вмешательств, ортопедии и травматологии, что помогает уменьшить хирургическую травму, риски операции и ускорить восстановление маленьких пациентов.

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— Новое оборудование значительно расширило возможности в лечении некоторых форм эпилепсии, которые ранее были невозможны. Также нейронавигация постоянно используется в лечении гидроцефалии и удалении опухолей головного мозга, — говорится в сообщении.

С конца июля специалисты Охматдета выполнили уже более 20 операций с использованием новых технологий.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет