Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит отримала сучасну систему нейронавігації для нейрохірургічних та ортопедичних операційних, аналоги якої є лише у 5 центрах Європи.

Про це повідомили співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що нова система нейронавігації була запущена в кінці липня. Обладнання використовується в більшості нейрохірургічних втручань, ортопедії та травматології, що допомагає зменшити хірургічну травму, ризики операції і прискорити відновлення маленьких пацієнтів.

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– Нове обладнання значно розширило можливості в лікуванні деяких форм епілепсії, які раніше були неможливі. Також нейронавігація постійно використовується в лікуванні гідроцефалії і видаленні пухлин головного мозку, – йдеться в повідомленні.

З кінця липня фахівці Охматдиту виконали вже понад 20 операцій з використанням нових технологій.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит