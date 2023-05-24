Резолюция об осуждении агрессии России против Украины была выдвинута на голосование на ежегодной встрече агентства ООН. Ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялась в среду, 24 мая, в Женеве.

Документ был принят 80 голосами против 9. При этом 52 участника Ассамблеи ВОЗ воздержались.

В резолюции осуждаются в том числе нападения России на учреждения здравоохранения.

В Москве пока не отреагировали на это событие, поскольку в Кремле постоянно отрицают атаки на гражданское население или медицинскую инфраструктуру во время проведения СВО, а фактически войны, на территории Украины.

Это уже второе проявление позиции ВОЗ относительно войны в Украине. Недавно Европейский офис ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями был перенесен из Москвы в Копенгаген.

Источник: Todayonline

Фото: Чернігівська ОВА