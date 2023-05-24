Резолюція про засудження агресії Росії проти України була висунута на голосування на щорічній зустрічі агентства ООН. Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відбулася в середу, 24 травня, у Женеві.

Документ був ухвалений 80 голосами проти 9. Водночас 52 учасники Асамблеї ВООЗ утрималися.

У резолюції засуджуються, зокрема, атаки Росії на заклади охорони здоров’я.

Це вже другий вияв позиції ВООЗ щодо війни в Україні. Нещодавно Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями був перенесений з Москви до Копенгагена.

Джерело: Todayonline

Фото: Чернігівська ОВА