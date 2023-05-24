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Асамблея ВООЗ засудила агресію Росії проти України: 80 голосів – за, 9 – проти

24 Травня 2023, 17:17
Валентина Андрейко журналістка
руйнування

Резолюція про засудження агресії Росії проти України була  висунута на голосування на щорічній зустрічі агентства ООН. Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відбулася в середу, 24 травня, у Женеві.

Документ був ухвалений 80 голосами проти 9. Водночас 52 учасники Асамблеї ВООЗ утрималися.

У резолюції засуджуються, зокрема, атаки Росії на заклади охорони здоров’я.

Це вже другий вияв позиції ВООЗ щодо війни в Україні. Нещодавно Європейський офіс ВООЗ  із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями був перенесений з Москви до Копенгагена.

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Джерело: Todayonline

Фото: Чернігівська ОВА

Теги
Війна в Україні ВООЗ Лікарні
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