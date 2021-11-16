Австрия начала прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет до того, как иммунизацию этой группы населения одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Вакцинация проходит в столице страны, Вене.

Детям вводят меньшую дозу вакцины от Pfizer.

При этом количество препарата на месте определяет врач. Это зависит от ряда факторов — возраста, состояния здоровья и веса ребенка.

Иммунизация проходит в рамках пилотного проекта. Согласно его возможностям, каждый день можно делать уколы около 200 детям.

Уточняется, что эта кампания проходит в режиме off-label, ведь регулятор EMA пока не одобрил это. Однако ожидается, что он примет позитивное решение уже 24 ноября.

Вакцинация от коронавируса среди детей от 5 до 11 лет началась в США, страна первая одобрила прививки для этой возрастной группы. Также иммунизацию в ближайшее время начнут в Израиле. Решение уже приняли, однако ожидают поставок вакцины.

Источник: wien.orf.at