Австрия начала прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет до того, как иммунизацию этой группы населения одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Вакцинация проходит в столице страны, Вене.
Детям вводят меньшую дозу вакцины от Pfizer.
При этом количество препарата на месте определяет врач. Это зависит от ряда факторов — возраста, состояния здоровья и веса ребенка.
Иммунизация проходит в рамках пилотного проекта. Согласно его возможностям, каждый день можно делать уколы около 200 детям.
Уточняется, что эта кампания проходит в режиме off-label, ведь регулятор EMA пока не одобрил это. Однако ожидается, что он примет позитивное решение уже 24 ноября.
Вакцинация от коронавируса среди детей от 5 до 11 лет началась в США, страна первая одобрила прививки для этой возрастной группы. Также иммунизацию в ближайшее время начнут в Израиле. Решение уже приняли, однако ожидают поставок вакцины.
Источник: wien.orf.at