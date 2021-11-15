В Израиле прививки от коронавируса разрешили делать детям от 5 до 11 лет.
Местные органы здравоохранения приняли рекомендации экспертной группы по борьбе с опасным вирусом использовать препарат для защиты представителей этой возрастной группы.
Вакцины для детей среднего и младшего школьных возраста Израиль должен получить в ближайшие дни.
Кроме того, на днях должны утвердить сроки старта иммунизации.
Также медицинские бригады получат инструкции по введению доз.
Иммунизацию будут проводить в клиниках здравоохранения страны.
Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Ее начали с медиков и других представителей группа риска.
В течение года прививка стала доступна сначала всем взрослым, позже стали иммунизировать детей.
Школьников от 5 до 11 лет уже вакцинируют в США. Им рекомендуется вводить лишь одну треть дозы для взрослых вакцины от Pfizer и BioNTech.
Источник: The Times of Israel