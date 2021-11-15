В Ізраїлі щеплення від коронавірусу дозволили дітям від 5 до 11 років.

Місцеві органи охорони здоров’я ухвалили рекомендації експертної групи щодо боротьби з небезпечним вірусом використовувати препарат для захисту представників цієї вікової групи.

Вакцини для дітей середнього та молодшого шкільного віку Ізраїль має отримати найближчими днями.

Крім того, днями мають затвердити термін старту імунізації.

Також медичні бригади отримають інструкції щодо введення доз.

Імунізацію проводитимуть у клініках охорони здоров’я країни.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Її розпочали з медиків та інших представників груп ризику.

Протягом року щеплення стало доступним спочатку всім дорослим, пізніше почали імунізувати дітей.

Школярів від 5 до 11 років уже вакцинують у США. Їм рекомендується вводити лише одну третину дози для дорослих вакцини від Pfizer та BioNTech.

Джерело: The Times of Israel