Австрія почала вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років до того, як імунізацію цієї групи населення схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Вакцинація відбувається у столиці країни Відні.

Дітям вводять меншу дозу вакцини Pfizer.

Водночас кількість препарату на місці визначає лікар. Це залежить від низки факторів – віку, стану здоров’я та ваги дитини.

Імунізація відбувається у рамках пілотного проекту. Згідно з його можливостями, щодня можна робити уколи близько 200 дітям.

Уточнюється, що ця кампанія проходить у режимі off-label, адже регулятор EMA поки що не схвалив це. Однак очікується, що він ухвалить позитивне рішення вже 24 листопада.

Вакцинація від коронавірусу серед дітей від 5 до 11 років почалася в США, країна перша схвалила щеплення для цієї вікової групи. Також імунізацію найближчим часом розпочнуть в Ізраїлі. Рішення вже ухвалили, проте очікують на постачання вакцини.

Джерело: wien.orf.at